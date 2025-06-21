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Руйнування будинків та загиблий: РФ атакувала Ніжинський район

Субота 21 червня 2025 21:31
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Руйнування будинків та загиблий: РФ атакувала Ніжинський район Фото: пошкоджений будинок у Ніжинському районі (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни ввечері, 21 червня, атакували Ніжинський район (Чернігівська область). Внаслідок атаки дронів зафіксовано пошкодження та загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Чернігівщина перебуває під ворожим обстрілом. Увечері російські безпілотники атакували Ніжинський район. На жаль, відомо про одного загиблого. Це цивільний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Він уточнив, що через атаку у селі зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарча будівля і гараж.

Руйнування будинків та загиблий: РФ атакувала Ніжинський районФото: наслідки атаки РФ на Ніжинський район 21 червня (t.me/chernigivskaODA)

"Агресор завжди діє підступно. Вкотре бʼє по домівках людей. Сьогоднішній удар забрав ще одне життя", - додав Чаус.

Обстріли РФ

Нагадаємо, що цього вечора Росія знову атакує Україну дронами. Зокрема, безпілотники вже фіксували з півночі.

Трохи більше години тому мер Ніжина Олександр Кодола повідомив, що на околиці міста пролунали 10 вибухів. Ще один був за межами громади, в сусідньому населеному пункті.

Крім того, у Київській області на тлі фіксації дронів працювали сили ППО.

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