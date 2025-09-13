РФ атакувала Україну балістикою і 160 дронами: зафіксовані влучання

Цієї ночі ворог атакував балістичною ракетою "Іскандер-М"/KN-23 та 164 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Пуски були з п'яти напрямків - Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Як зазначили Повітряні сили ЗСУ, з усіх дронів близько 90 - це "Шахеди".

Сили ППО знешкодили 137 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

"Зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях", - йдеться у повідомленні.