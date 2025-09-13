UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

РФ атакувала Україну балістикою і 160 дронами: зафіксовані влучання

Фото: РФ вночі атакувала балістикою та дронами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 13 вересня випустили по Україні 164 дрони. Також росіяни атакували балістикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Цієї ночі ворог атакував балістичною ракетою "Іскандер-М"/KN-23 та 164 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Пуски були з п'яти напрямків - Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Як зазначили Повітряні сили ЗСУ, з усіх дронів близько 90 - це "Шахеди".

Сили ППО знешкодили  137 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

"Зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях", - йдеться у повідомленні.

Російські нічні атаки

Нагадаємо, вночі 7 вересня росіяни вдарили по Україні безпілотниками та ракетами. Тієї ночі окупанти випустили рекордні 810 дронів по Україні.

У Києві зафіксували понад 10 локацій з пошкодженнями, зокрема окупанти атакували житлові багатоповерхівки. Внаслідок атаки були жертви, десятки людей постраждали.

Як зазначав раніше президент Володимир Зеленський, Росія за шість днів вересня випустила по Україні понад 1300 дронів. Також загарбники застосували за перший тиждень осені майже 900 керованих авіабомб і до пів сотні ракет різних типів.

