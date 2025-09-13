РФ атаковала Украину баллистикой и 160 дронами: зафиксированы попадания

Этой ночью враг атаковал баллистической ракетой "Искандер-М"/KN-23 и 164 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Пуски были с пяти направлений - Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Как отметили Воздушные силы ВСУ, из всех дронов около 90 - это "Шахеды".

Силы ПВО обезвредили 137 вражеских беспилотников на севере, юге, востоке и в центре страны.

"Зафиксировано попадание ракеты и 27 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях", - говорится в сообщении.