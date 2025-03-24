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РФ атакувала Україну 99 дронами з трьох напрямків. Як відпрацювала ППО

Фото: Росія атакувала Україну дронами (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія атакувала Україну дронами та імітаторами з трьох напрямків. ППО збила 57 ударних БпЛА.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 24 березня 2025 року Росія здійснила масовану атаку ударними БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Ворожі дрони були запущені з напрямків Міллерово, Курська та Приморсько-Ахтарська (РФ).

Відбивали повітряний напад залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Робота ППО

Станом на 08:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу "Шахед" на півдні, півночі, заході та в центрі країни. Також 36 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, що не спричинило негативних наслідків.

Внаслідок масованої атаки постраждали Київська, Харківська, Сумська, Кіровоградська та Запорізька області.

Наслідки атаки РФ по Україні

Нагадаємо, що Російські окупанти в ніч на 24 березня атакували Київську область дронами. В одному з районів регіону зафіксовано пошкодження, також постраждала людина.

Минулої ночі росіяни теж атакували Київську область дронами. Внаслідок атаки двоє людей постраждали, а також були пошкоджені приватні будинки, автомобіль і навіть була пожежа на одному з підприємств.

Детальніше про вчорашню такі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів