РФ атакувала Україну 99 дронами з трьох напрямків. Як відпрацювала ППО

У ніч на 24 березня 2025 року Росія здійснила масовану атаку ударними БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Ворожі дрони були запущені з напрямків Міллерово, Курська та Приморсько-Ахтарська (РФ).

Відбивали повітряний напад залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Робота ППО

Станом на 08:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу "Шахед" на півдні, півночі, заході та в центрі країни. Також 36 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, що не спричинило негативних наслідків.

Внаслідок масованої атаки постраждали Київська, Харківська, Сумська, Кіровоградська та Запорізька області.