РФ атаковала Украину 99 дронами с трех направлений. Как отработала ПВО

Россия атаковала Украину дронами и имитаторами с трех направлений. ПВО сбила 57 ударных БпЛА.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В ночь на 24 марта 2025 года Россия осуществила массированную атаку ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Вражеские дроны были запущены с направлений Миллерово, Курска и Приморско-Ахтарска (РФ).
К отражению воздушного нападения привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 57 ударных БпЛА типа "Шахед" на юге, севере, западе и в центре страны. Также 36 беспилотников-имитаторов были локально потеряны, что не повлекло негативных последствий.
В результате массированной атаки пострадали Киевская, Харьковская, Сумская, Кировоградская и Запорожская области.
Напомним, что Российские оккупанты в ночь на 24 марта атаковали Киевскую область дронами. В одном из районов региона зафиксировано повреждение, также пострадал человек.
Прошлой ночью россияне тоже атаковали Киевскую область дронами. В результате атаки два человека пострадали, а также были повреждены частные дома, автомобиль и даже был пожар на одном из предприятий.
Подробнее о вчерашней таковых - читайте в материале РБК-Украина.