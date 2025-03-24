У Київській області внаслідок атаки дронів поранено людину

Російські окупанти в ніч на 24 березня атакували Київську область дронами. В одному з районів регіону зафіксовано пошкодження, також постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської обласної військової адміністрації.

"На жаль, у Фастівському районі у наслідок атаки поранення отримав чоловік, 37 років. У чоловіка поверхневі осколкові поранення живота, грудної клітини, стегон, голови. Вся необхідна медична допомога надається. Наразі він госпіталізується до місцевої лікарні", - йдеться у повідомленні.

Микола Калашник додав, що через ворожу атаку в районі також пошкоджено два приватні будинки. Крім того, рятувальники ліквідували пожежу на території торгівельного підприємства.

Начальник КОВА додав, що більш детальна інформація буде згодом.