У Київській області внаслідок атаки дронів поранено людину
Російські окупанти в ніч на 24 березня атакували Київську область дронами. В одному з районів регіону зафіксовано пошкодження, також постраждала людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської обласної військової адміністрації.
"На жаль, у Фастівському районі у наслідок атаки поранення отримав чоловік, 37 років. У чоловіка поверхневі осколкові поранення живота, грудної клітини, стегон, голови. Вся необхідна медична допомога надається. Наразі він госпіталізується до місцевої лікарні", - йдеться у повідомленні.
Микола Калашник додав, що через ворожу атаку в районі також пошкоджено два приватні будинки. Крім того, рятувальники ліквідували пожежу на території торгівельного підприємства.
Начальник КОВА додав, що більш детальна інформація буде згодом.
Нагадаємо, що минулої ночі росіяни теж атакували Київську область дронами. Внаслідок атаки двоє людей постраждали, а також були пошкоджені приватні будинки, автомобіль і навіть була пожежа на одному з підприємств.
Детальніше про вчорашню такі - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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