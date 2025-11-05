РФ атакувала Україну 80 дронами: більшість із них збили сили ППО, є влучання

Загалом ворог запустив 80 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей з напрямків Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Близько 50 із них були "Шахеди".

Робота ППО

Для відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи безпілотних комплексів Сил оборони України.

Станом на 09:00 Повітряні сили повідомили про знищення або придушення 61 ворожого дрона над північними, південними та східними регіонами країни.

Є влучання

Попри ефективну роботу ППО, зафіксовано 18 влучань ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння уламків на двох. Внаслідок цього могли бути пошкоджені об’єкти інфраструктури.

Повітряні сили повідомили, що деякі ворожі безпілотники досі перебувають у повітряному просторі України. Громадян закликали дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.