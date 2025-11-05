RU

РФ атаковала Украину 80 дронами: большинство из них сбили силы ПВО, есть попадания

Иллюстративное фото: РФ атаковала Украину 80 дронами (facebook.com PvKPivden )
Автор: Наталья Кава

В ночь на 5 ноября российские войска совершили очередную масштабную атаку дронами по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

В общем враг запустил 80 ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и других моделей с направлений Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск (РФ).

Около 50 из них были "Шахеды".

Работа ПВО

Для отражения воздушного нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы беспилотных комплексов Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 Воздушные силы сообщили об уничтожении или подавлении 61 вражеского дрона над северными, южными и восточными регионами страны.

Есть попадания

Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксировано 18 попаданий ударных БпЛА на семи локациях, а также падение обломков на двух. Вследствие этого могли быть повреждены объекты инфраструктуры.

Воздушные силы сообщили, что некоторые вражеские беспилотники до сих пор находятся в воздушном пространстве Украины. Граждан призвали соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

 

Напомним, в ночь на 4 ноября российские войска ночью атаковали Украину баллистической ракетой типа "Искандер" и ударными беспилотниками. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

"В ночь на 4 ноября противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской область РФ, шестью зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области, а также 130 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов", - отметили в Воздушных силах.

