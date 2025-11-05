РФ атаковала Украину 80 дронами: большинство из них сбили силы ПВО, есть попадания

В общем враг запустил 80 ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и других моделей с направлений Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск (РФ).

Около 50 из них были "Шахеды".

Работа ПВО

Для отражения воздушного нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы беспилотных комплексов Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 Воздушные силы сообщили об уничтожении или подавлении 61 вражеского дрона над северными, южными и восточными регионами страны.

Есть попадания

Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксировано 18 попаданий ударных БпЛА на семи локациях, а также падение обломков на двух. Вследствие этого могли быть повреждены объекты инфраструктуры.

Воздушные силы сообщили, что некоторые вражеские беспилотники до сих пор находятся в воздушном пространстве Украины. Граждан призвали соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.