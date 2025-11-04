ua en ru
Летіли ударні дрони та "Іскандер": як відпрацювала ППО по повітряним цілям росіян

Вівторок 04 листопада 2025 09:42
Летіли ударні дрони та "Іскандер": як відпрацювала ППО по повітряним цілям росіян Фото: війська РФ атакували Україну дронами та ракетами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували Україну балістичною ракетою типу "Іскандер" та ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 4 листопада противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської область РФ, шістьма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області, а також 130 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 92 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни. При цьому також зафіксовано влучання ракет та 31 ударного дрону на 14 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах ЗСУ.

Удари РФ по Україні

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада російські окупанти також атакували Україну ударними дронами та ракетами різних типів.

Зокрема, російські війська атакували Україну, застосувавши 138 дронів-камікадзе, три аеробалістичні ракети "Кинджал" та чотири балістичні ракети "Іскандер-М".

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, українська протиповітряна оборона знищила або придушила одну ракету "Кинджал" і 115 ворожих безпілотників типів Shahed, Гербера та інших.

