Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

РФ атакувала Україну 75 дронами: у Повітряних силах розкрили, скільки з них "Шахедів"

Фото: РФ атакувала Україну 75 дронами (facebook.com PvKPivden)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 18 вересня російські окупанти випустили по Україні 75 дронів різних типів. Понад 40 із цих безпілотників були "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 18 вересня (із 21.00 17 вересня) противник атакував 75 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів", - йдеться у повідомленні.

Атака відбувалась з чотирьох напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ.

За даними Повітряних сил, понад 40 із цих БпЛА були "Шахеди".

Станом на 09:00 18 вересня, протиповітряна оборона збила або подавила 48 ворожих БпЛА по всій країні - на півночі, сході та в центрі. Один ворожий безпілотник залишався в повітрі.

Атаку відбивали українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони.

"Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 6 локаціях", - розповіли у ПС.

Атака на Україну 18 вересня

Сьогодні вночі російські війська атакували залізничну інфраструктуру Полтавської області. Під ударом перебував Миргородський район, де виникли пожежі.

В "Укрзалізниці" попередили, що у зв'язку з бойовими діями в Полтавській області приміське сполучення тимчасово змінено: частину поїздів скасовано, решта курсують із резервними локомотивами та можливими затримками.

У Київській області також працювали сили ППО через загрозу ударних дронів російської армії. Повітряна тривога в Києві розпочалася о 03:26 у зв’язку з рухом безпілотників із південного напрямку до столиці.

Внаслідок атаки БпЛА постраждали Бориспільський та Бучанський райони Київщини - там виникли пожежі.

