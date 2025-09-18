РФ атакувала Україну 75 дронами: у Повітряних силах розкрили, скільки з них "Шахедів"

Атака на Україну 18 вересня

Сьогодні вночі російські війська атакували залізничну інфраструктуру Полтавської області. Під ударом перебував Миргородський район, де виникли пожежі.

В "Укрзалізниці" попередили, що у зв'язку з бойовими діями в Полтавській області приміське сполучення тимчасово змінено: частину поїздів скасовано, решта курсують із резервними локомотивами та можливими затримками.

У Київській області також працювали сили ППО через загрозу ударних дронів російської армії. Повітряна тривога в Києві розпочалася о 03:26 у зв’язку з рухом безпілотників із південного напрямку до столиці.

Внаслідок атаки БпЛА постраждали Бориспільський та Бучанський райони Київщини - там виникли пожежі.