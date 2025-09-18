РФ атаковала Украину 75 дронами: в Воздушных силах раскрыли, сколько из них "Шахедов"

В ночь на 18 сентября российские оккупанты выпустили по Украине 75 дронов различных типов. Более 40 из этих беспилотников были "Шахеды".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 18 сентября (с 21.00 17 сентября) противник атаковал 75 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов", - говорится в сообщении.
Атака происходила с четырех направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ.
По данным Воздушных сил, более 40 из этих БпЛА были "Шахеды".
По состоянию на 09:00 18 сентября, противовоздушная оборона сбила или подавила 48 вражеских БПЛА по всей стране - на севере, востоке и в центре. Один вражеский беспилотник оставался в воздухе.
Атаку отражали украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны.
"Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 6 локациях", - рассказали в ПС.
Сегодня ночью российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру Полтавской области. Под ударом находился Миргородский район, где возникли пожары.
В "Укрзализныце" предупредили, что в связи с боевыми действиями в Полтавской области пригородное сообщение временно изменено: часть поездов отменена, остальные курсируют с резервными локомотивами и возможными задержками.
В Киевской области также работали силы ПВО из-за угрозы ударных дронов российской армии. Воздушная тревога в Киеве началась в 03:26 в связи с движением беспилотников с южного направления в столицу.
В результате атаки БпЛА пострадали Бориспольский и Бучанский районы Киевской области - там возникли пожары.