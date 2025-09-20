РФ атакувала Україну 40 ракетами та 579 дронами: скільки збила ППО

Наслідки атаки РФ

В ніч на 20 вересня росіяни атакували низку міст України. У Дніпрі зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку. Внаслідок атаки загинула людина, 26 осіб постраждали.

Також під ударом були Київська, Хмельницька, Одеська області та Миколаїв.

Крім того, відомо про загиблого внаслідок атаки РФ у Хмельницькій області. Більше про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.