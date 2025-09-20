РФ атаковала Украину 40 ракетами и 579 дронами: сколько сбила ПВО

Последствия атаки РФ

В ночь на 20 сентября россияне атаковали ряд городов Украины. В Днепре зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку. В результате атаки погиб человек, 26 человек пострадали.

Также под ударом были Киевская, Хмельницкая, Одесская области и Николаев.

Кроме того, известно о погибшем в результате атаки РФ в Хмельницкой области. Больше о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.