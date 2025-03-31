РФ атакувала Україну 131-м "Шахедом" та "Іскандерами": скільки збила ППО

Російська армія в ніч на 31 березня запустила по Україні 131 ударний дрон та дві балістичні ракети. Сили ППО збили частину дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил.
За даними Повітряних сил, у ніч на 31 березня 2025 року, з 20:00 30 березня, противник атакував Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області. Також було запущено 131 дрон по типу Shahed та безпілотники-імітаторами різних типів із напрямків:
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09:00 31 березня підтверджено збиття 57 ударних дронів типу Shahed, та безпілотників інших типів, на півночі, сході та в центрі країни.
Також 45 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків. Однак внаслідок російської атаки постраждали Сумська, Донецька, Харківська, Київська та Житомирська області.
У неділю ввечері, 30 березня, російська армія запустила по території України безпілотники по типу "Шахед". Ударні дрони "заходили" на територію України з п'яти напрямків.
Під час дронової атаки у Києві сигнал повітряної тривоги оголошували двічі. За даними КМВА, окупанти направили на столицю України майже 50 безпілотників.
Окрім цього вчора ввечері попереджалось про загрозу балістичного удару.
Також вчора ввечері росіяни атакували Запоріжжя та Запорізьку область. Як повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров, в результаті російської атаки було пошкоджено дачні будинки та лінію електропередачі.
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