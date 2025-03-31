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РФ атакувала Київ майже 50 "Шахедами": скільки збила ППО

Понеділок 31 березня 2025 09:01
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РФ атакувала Київ майже 50 "Шахедами": скільки збила ППО Ілюстративне фото: РФ атакувала Київ майже 50 "Шахедами" в ніч на 31 березня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська армія в ніч на 31 березня атакувала дронами Київ. Окупанти направили на столицю України майже 50 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Варто зауважити, що минулої доби повітряна тривога в столиці оголошувалася два рази: з 22:29 до 03:10 та з 04:14 до 04:51.

Загальна тривалість - 5 годин, 17 хвилин.

У ніч на 31 березня в повітряному просторі Києва та в околицях столиці було зафіксовано 49 ворожих дронів. 11 з них - знищені засобами ППО. 30 - покинули повітряний простір. Решта - локаційно втрачені.

"Робота зі знищення ворожих дронів тривала також й в інших регіонах за маршрутами слідування. Постраждалих та руйнувань у межах Києва не допущено", - сказано у повідомленні.

Нічна атака по території України

Нагадаємо, ввечері неділі, 30 березня, росіяни традиційно атакували територію України безпілотниками типу "Шахед". Ворожі дрони було запущено з декількох напрямків.

У Києві тривога через російські дрони оголошувалась двічі.

Також вчора ввечері попереджалось про загрозу балістичного удару.

Раніше ми писали про те, що Сили протиповітряної оборони України знищили 4043 повітряні цілі росіян з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, в ніч на 30 березня російські окупанти випустили по Україні 111 дронів, а також атакували балістичною ракетою із Ростовської області.

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ППО Війна в Україні Київ
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