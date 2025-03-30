У Києві та низці областей оголосили тривогу через дрони та балістику

Ввечері, 30 березня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів та балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги у столиці пролунав о 22:29. Перед цим військові попереджали, що для Київської області інформує загроза застосування росіянами ударних безпілотників.

Крім того, о 22:03 ворожі дрони було зафіксовано на заході Донецької, сході Харківської, півночі Сумської, а також на сході та в центральній частині Чернігівської областей.

Також у Повітряних силах інформували про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко підтвердив, що до Києва наближається безпілотники РФ, а також є загроза балістики.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:43 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.