РФ атакувала Україну 131-м "Шахедом" та "Іскандерами": скільки збила ППО

Російська армія в ніч на 31 березня запустила по Україні 131 ударний дрон та дві балістичні ракети. Сили ППО збили частину дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил.

За даними Повітряних сил, у ніч на 31 березня 2025 року, з 20:00 30 березня, противник атакував Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області. Також було запущено 131 дрон по типу Shahed та безпілотники-імітаторами різних типів із напрямків:

Міллерово;

Курськ;

Брянськ;

Орел;

Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 31 березня підтверджено збиття 57 ударних дронів типу Shahed, та безпілотників інших типів, на півночі, сході та в центрі країни.

Також 45 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків. Однак внаслідок російської атаки постраждали Сумська, Донецька, Харківська, Київська та Житомирська області.

Нічна атака по території України

У неділю ввечері, 30 березня, російська армія запустила по території України безпілотники по типу "Шахед". Ударні дрони "заходили" на територію України з п'яти напрямків.

Під час дронової атаки у Києві сигнал повітряної тривоги оголошували двічі. За даними КМВА, окупанти направили на столицю України майже 50 безпілотників.

Окрім цього вчора ввечері попереджалось про загрозу балістичного удару.