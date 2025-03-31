РФ атаковала Украину 131-м "Шахедом" и "Искандерами": сколько сбила ПВО

Российская армия в ночь на 31 марта запустила по Украине 131 ударный дрон и две баллистические ракеты. Силы ПВО сбили часть дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил.

По данным Воздушных сил, в ночь на 31 марта 2025 года, с 20:00 30 марта, противник атаковал Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области. Также было запущено 131 дрон по типу Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов с направлений:

Миллерово;

Курск;

Брянск;

Орел;

Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 31 марта подтверждено сбитие 57 ударных дронов типа Shahed, и беспилотников других типов, на севере, востоке и в центре страны.

Также 45 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, без негативных последствий. Однако в результате российской атаки пострадали Сумская, Донецкая, Харьковская, Киевская и Житомирская области.

Ночная атака по территории Украины

В воскресенье вечером, 30 марта, российская армия запустила по территории Украины беспилотники по типу "Шахед". Ударные дроны "заходили" на территорию Украины с пяти направлений.

Во время дроновой атаки в Киеве сигнал воздушной тревоги объявляли дважды. По данным КГВА, оккупанты направили на столицу Украины почти 50 беспилотников.

Кроме этого вчера вечером предупреждалось об угрозе баллистического удара.