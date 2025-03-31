РФ атаковала Украину 131-м "Шахедом" и "Искандерами": сколько сбила ПВО
Российская армия в ночь на 31 марта запустила по Украине 131 ударный дрон и две баллистические ракеты. Силы ПВО сбили часть дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил.
По данным Воздушных сил, в ночь на 31 марта 2025 года, с 20:00 30 марта, противник атаковал Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области. Также было запущено 131 дрон по типу Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов с направлений:
- Миллерово;
- Курск;
- Брянск;
- Орел;
- Приморско-Ахтарск.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 31 марта подтверждено сбитие 57 ударных дронов типа Shahed, и беспилотников других типов, на севере, востоке и в центре страны.
Также 45 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, без негативных последствий. Однако в результате российской атаки пострадали Сумская, Донецкая, Харьковская, Киевская и Житомирская области.
Ночная атака по территории Украины
В воскресенье вечером, 30 марта, российская армия запустила по территории Украины беспилотники по типу "Шахед". Ударные дроны "заходили" на территорию Украины с пяти направлений.
Во время дроновой атаки в Киеве сигнал воздушной тревоги объявляли дважды. По данным КГВА, оккупанты направили на столицу Украины почти 50 беспилотников.
Кроме этого вчера вечером предупреждалось об угрозе баллистического удара.
Также вчера вечером россияне атаковали Запорожье и Запорожскую область. Как сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, в результате российской атаки были повреждены дачные дома и линия электропередачи.
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