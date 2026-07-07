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РФ атакувала Україну 123 дронами: скільки цілей знешкодила ППО

09:10 07.07.2026 Вт
2 хв
Повітряний напад ворога триває досі
aimg Юлія Капітонова
РФ атакувала Україну 123 дронами: скільки цілей знешкодила ППО Фото: ППО знешкодила більшість російських цілей (mod.gov.ua)
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Минулої ночі Росія здійснювала повітряний напад на Україну 123 ударними дронами. Сили ППО успішно знешкодили 108 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Для нової атаки на Україну РФ застосувала:

  • Shahed (у тому числі реактивні);
  • "Гербера";
  • "Італмас";
  • дрони-імітатори "Пародія".

Ворожі безпілотники летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Міллерово – рф, Донецьк – ТОТ, Чауда – ТОТ АР Крим.

До відбиття повітряної атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 108 ворожих безпілотників різних типів на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Водночас зафіксовано:

  • влучання 12 ударних дронів на 10 локаціях;
  • падіння уламків збитих БпЛА на 5 локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що атака ворога досі триває - у повітряному просторі України залишаються кілька російських безпілотників.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Раніше РБК-Україна писало, що кількість жертв російської атаки на Київ 6 липня знов зросла.

Глава МЗС Андрій Сибіга підтвердив, що ворог убив цілу родину у столиці.

Також ми повідомляли, що українська ППО не змогла перехопити жодної балістичної ракети під час масованої атаки РФ 6 липня.

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