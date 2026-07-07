РФ атаковала Украину 123 дронами: сколько целей обезвредила ПВО
Минувшей ночью Россия совершала воздушное нападение на Украину 123 ударными дронами. Силы ПВО успешно обезвредили 108 вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
Для новой атаки на Украину РФ применила:
- Shahed (в том числе реактивные);
- "Герберо";
- "Италмас";
- дроны-имитаторы "Пародия".
Вражеские беспилотники летели с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Миллерово - РФ, Донецк - ВОТ, Чауда - ВОТ АР Крым.
К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, силы ПВО уничтожили или подавили 108 вражеских беспилотников разных типов на севере, юге, в центре и на востоке страны.
В то же время зафиксировано:
- попадания 12 ударных дронов на 10 локациях;
- падение отломков сбитых БпЛА на 5 локациях.
В Воздушных силах отметили, что атака врага продолжается - в воздушном пространстве Украины остаются несколько российских беспилотников.
Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
Ранее РБК-Украина писало, что количество жертв российской атаки на Киев 6 июля вновь возросло.
Глава МИД Андрей Сибига подтвердил, что враг убил целую семью в столице.
Также мы сообщали, что украинская ПВО не смогла перехватить ни одну баллистическую ракету во время массированной атаки РФ 6 июля.