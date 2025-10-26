РФ атаковала Украину 101 дроном, силы ПВО сбили большинство целей
В ночь на 26 октября российские войска осуществили массированную атаку дронами по территории Украины. ПВО сбила большинство целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
В общем враг запустил 101 ударный беспилотник типа "Шахед", "Гербера" и дронами других моделей.
Запуски происходили по направлениям Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ) и Гвардейское - временно оккупированная территория Крыма. Около 60 из них составляли дроны типа "Шахед".
Отражение воздушного нападения осуществляли авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 утра силам ПВО удалось сбить или подавить 90 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.
Несмотря на успешную работу обороны, зафиксировано попадание пяти ударных БпЛА на четырех локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников в пяти районах.
Обстрел Киева 26 октября
Этой ночью Российская Федерация второй раз за сутки атаковала столицу. На этот раз - ударными дронами типа "Шахед". В городе зафиксированы повреждения в двух районах. На месте работают спасатели и все необходимые службы.
