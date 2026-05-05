РФ атакувала центр Чернігова, є постраждалі та руйнування (фото)

11:43 05.05.2026 Вт
2 хв
Окупанти вдарили дроном по центру міста
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки удару по Чернігову (t.me/chernigivskaODA)

Росіяни вдарили ударним дроном по центру Чернігова. Пошкоджено адміністративну будівлю та кілька автомобілів. Є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали голови Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслава Чауса і начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Читайте також: Зеленський пообіцяв діяти дзеркально після нічної масованої атаки РФ

Шахед влучив у центр міста

Росіяни атакували Чернігів ударним дроном типу "Шахед". Безпілотник влучив у центральну частину міста.

Унаслідок удару:

  • пошкоджено адміністративну будівлю;
  • пошкоджено автомобілі;
  • троє людей звернулися по медичну допомогу з акубаротравмами (це травми від вибухової хвилі, які можуть уражати слух, легені та внутрішні органи).

Фото: унаслідок удару постраждало троє людей (t.me/chernigivskaODA)

Жертв немає.

На місці удару працюють усі екстрені служби. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Фото: "Шахед" влучив в адміністративну будівлю (t.me/chernigivskaODA)

"Реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Ворог підступний", - звернувся до мешканців В'ячеслав Чаус.

У ніч на 5 травня росіяни завдали масованого удару по Полтавській, Київській, Чернігівській, Черкаській областях, Запоріжжю та Дніпру. Станом на ранок - п'ятеро загиблих і 37 постраждалих.

Також ми писали, що окупанти повторно вдарили по рятувальниках на Полтавщині. Сталося це після ліквідації наслідків обстрілу об'єкта газовидобування.

