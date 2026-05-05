РФ атакувала центр Чернігова, є постраждалі та руйнування (фото)

У ніч на 5 травня росіяни завдали масованого удару по Полтавській, Київській, Чернігівській, Черкаській областях, Запоріжжю та Дніпру. Станом на ранок - п'ятеро загиблих і 37 постраждалих.

Також ми писали, що окупанти повторно вдарили по рятувальниках на Полтавщині. Сталося це після ліквідації наслідків обстрілу об'єкта газовидобування.