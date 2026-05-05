РФ атаковала центр Чернигова, есть пострадавшие и разрушения (фото)

В ночь на 5 мая россияне нанесли массированный удар по Полтавской, Киевской, Черниговской, Черкасской областях, Запорожью и Днепру. По состоянию на утро - пятеро погибших и 37 пострадавших.

Также мы писали, что оккупанты повторно ударили по спасателям на Полтавщине. Произошло это после ликвидации последствий обстрела объекта газодобычи.