РФ атакувала цех бренду верхнього одягу Mangelo у Харкові, є загиблі та багато поранених

Атаки на Харків

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Внаслідок ударів загорілися складські приміщення, пошкоджені понад 30 багатоповерхових будинків. Відомо про загиблих та десятки постраждалих.

Крім того, був "приліт" по приватному сектор, внаслідок чого було пошкоджено понад 20 приватних будинків. Також є влучання у складське приміщення.

Того ж дня стало відомо, що під завалами швейного цеху у Харкові знайшли тіла загиблих.