РФ атаковала цех бренда верхней одежды Mangelo в Харькове, есть погибшие и много раненых

Атаки на Харьков

Напомним, 5 октября россияне ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. В результате ударов загорелись складские помещения, повреждены более 30 многоэтажных домов. Известно о погибших и десятках пострадавших.

Кроме того, был "прилет" по частному сектору, в результате чего было повреждено более 20 частных домов. Также есть попадание в складское помещение.

В тот же день стало известно, что под завалами швейного цеха в Харькове обнаружили тела погибших.