RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

РФ атаковала цех бренда верхней одежды Mangelo в Харькове, есть погибшие и много раненых

09:28 09.10.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: РФ ударила по цеху бренда верхней одежды Mangelo в Харькове (ГСЧС)

В Харькове несколько дней назад российская ракета попала в цех бренда женской верхней одежды Mangelo. В результате атаки есть погибшие и много пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу бренда.

"Несколько дней назад на наше производство в Харькове произошел прилет прямо в наш цех. К сожалению, у нас есть погибшие, есть много раненых. Пострадали люди из нашей команды, руководство, работники производства", - говорится в сообщении.

Сейчас многие пострадавшие работники швейного цеха бренда находятся в больницах.

"Мы потеряли почти все, что имели на производстве. И пока даже не можем точно сказать, сколько товара уничтожено, что удалось сохранить и в каком состоянии остался наш цех", - отметили в Mangelo.

Атаки на Харьков

Напомним, 5 октября россияне ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. В результате ударов загорелись складские помещения, повреждены более 30 многоэтажных домов. Известно о погибших и десятках пострадавших.

Кроме того, был "прилет" по частному сектору, в результате чего было повреждено более 20 частных домов. Также есть попадание в складское помещение.

В тот же день стало известно, что под завалами швейного цеха в Харькове обнаружили тела погибших.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ХарьковВойна в Украине