У Харкові КАБи пошкодили понад 30 багатоповерхівок, під завалами можуть бути люди, - мер

Внаслідок російських ударів керованими авіабомбами в понеділок, 5 жовтня, у Харкові пошкоджені понад 30 багатоповерхових будинків.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив мер міста Ігор Терехов.

"На жаль, ми маємо на теперішній час трьох людей, які загинули. Серед них працівники нашого комунального підприємства, які перебували у своєму домі", - розповів він.

Терехов зазначив, що було влучання ворожих КАБів поряд з багатоповерховими житловими будинками - більше ніж 30 багатоповерхівок пошкоджено.

Крім цього, був "приліт" по приватному сектор, внаслідок чого було пошкоджено понад 20 приватних будинків. Також є влучання у складське приміщення.

"Триває пошуково-рятувальна операція. Є люди під завалами на станції технічного обслуговування автомобілів", - повідомив мер міста.

Пізніше Терехов повідомив, що під завалами швачного цеху знайдено тіла ще двох загиблих. Таким чином, кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу зросла до п'яти.

нагадаємо, росіяни сьогодні вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Внаслідок ударів загорілися складські приміщення, пошкоджені житлові будинки.