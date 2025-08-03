РФ атакувала Сумщину дронами з бойовими частинами: пошкоджені 16 будинків

Сьогодні російські війська знову завдали удару по цивільній інфраструктурі на Сумщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова в Telegram.
Під атаку потрапило село в Путивльській громаді, повідомила місцева влада.
За попередніми даними, окупанти застосували безпілотник, споряджений бойовими частинами - ймовірно, з двома ракетами.
Унаслідок удару пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків.
У домівках вибиті вікна, частково зруйновані покрівлі, також пошкоджено кілька одиниць транспорту. Постраждалих, за попередніми даними, немає.
Григоров подякував екстреним службам за оперативну роботу й повідомила, що триває відновлення та допомога постраждалим мешканцям.
Нагадаємо, що 18 липня російські окупанти завдали ракетно-дронових ударів по Сумах, застосувавши шрапнельні боєприпаси. Ворог свідомо цілить у цивільне населення, використовуючи терористичну тактику.
Раніше, 14 липня, по місту також завдали три атаки дронами. Тоді окупанти вдарили по навчальному закладу, де постраждало шестеро людей, а будівля зазнала значних пошкоджень. Окрім того, безпілотник влучив у медичний заклад.