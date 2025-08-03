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РФ атакувала Сумщину дронами з бойовими частинами: пошкоджені 16 будинків

Фото: Російський ударний БпЛА атакував Суми (t.me/grigorov_oleg)
Автор: Владислава Ткаченко

Сьогодні російські війська знову завдали удару по цивільній інфраструктурі на Сумщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова в Telegram.

Під атаку потрапило село в Путивльській громаді, повідомила місцева влада.

За попередніми даними, окупанти застосували безпілотник, споряджений бойовими частинами - ймовірно, з двома ракетами.

Унаслідок удару пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків.

 
Фото: Атака РФ на Сумщину (t.me/grigorov_oleg)

У домівках вибиті вікна, частково зруйновані покрівлі, також пошкоджено кілька одиниць транспорту. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

Григоров подякував екстреним службам за оперативну роботу й повідомила, що триває відновлення та допомога постраждалим мешканцям.

Атака на Суми

Нагадаємо, що 18 липня російські окупанти завдали ракетно-дронових ударів по Сумах, застосувавши шрапнельні боєприпаси. Ворог свідомо цілить у цивільне населення, використовуючи терористичну тактику.

Раніше, 14 липня, по місту також завдали три атаки дронами. Тоді окупанти вдарили по навчальному закладу, де постраждало шестеро людей, а будівля зазнала значних пошкоджень. Окрім того, безпілотник влучив у медичний заклад.

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