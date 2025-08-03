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РФ атаковала Сумскую область дронами с боевыми частями: повреждены 16 домов

Фото: Российский ударный БпЛА атаковал Сумы (t.me/grigorov_oleg)
Автор: Владислава Ткаченко

Сегодня российские войска снова нанесли удар по гражданской инфраструктуре на Сумщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram.

Под атаку попало село в Путивльской громаде, сообщили местные власти.

По предварительным данным, оккупанты применили беспилотник, снаряженный боевыми частями - вероятно, с двумя ракетами.

В результате удара повреждены по меньшей мере 16 частных домов.

 
Фото: Атака РФ на Сумщину (t.me/grigorov_oleg)

В домах выбиты окна, частично разрушены кровли, также повреждены несколько единиц транспорта. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Григоров поблагодарил экстренные службы за оперативную работу и сообщила, что продолжается восстановление и помощь пострадавшим жителям.

Атака на Сумы

Напомним, что 18 июля российские оккупанты нанесли ракетно-дронные удары по Сумах, применив шрапнельные боеприпасы. Враг сознательно целится в гражданское население, используя террористическую тактику.

Ранее, 14 июля, по городу также нанесли три атаки дронами. Тогда оккупанты ударили по учебному заведению, где пострадали шесть человек, а здание получило значительные повреждения. Кроме того, беспилотник попал в медицинское учреждение.

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