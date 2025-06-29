РФ атаковала Степногорск в Запорожской области: повреждена многоэтажка
Россия нанесла комбинированный удар по Степногорску. Один из снарядов попал в многоэтажку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Около шести утра 29 июня российские войска нанесли массированный удар по Степногорску Запорожской области.
Под огнем оказалась жилая инфраструктура.
Как сообщают местные власти, противник применил управляемые авиабомбы (КАБы), реактивные системы залпового огня, артиллерию и дроны.
Один из снарядов попал в многоэтажный жилой дом.
Информация о возможных пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы, продолжается разбор завалов.
Ночная атака на Украину
Россия в ночь на 29 июня выпустила по Украине рекордное количество целей - 537. Силы ПВО сбили большинство из них, но есть и попадания.
Всего силы ПВО обезвредили 475 целей (249 - сбили, 226 - локально потеряны).
РФ атаковала ряд регионов Украины, в частности под ударом были западные области. Так, во Львовской области враг нацелился на критическую инфраструктуру, в Ивано-Франковской области есть пострадавший.
Больше о последствиях ночной атаки России - узнайте в материале РБК-Украина.
Как известно, во время отражения сегодняшней вражеской атаки погиб опытный летчик F-16 Максим Устименко.
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