РФ атаковала Степногорск в Запорожской области: повреждена многоэтажка

Россия нанесла комбинированный удар по Степногорску. Один из снарядов попал в многоэтажку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Информация о возможных пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы, продолжается разбор завалов.

Один из снарядов попал в многоэтажный жилой дом.

Как сообщают местные власти, противник применил управляемые авиабомбы (КАБы), реактивные системы залпового огня, артиллерию и дроны.

Около шести утра 29 июня российские войска нанесли массированный удар по Степногорску Запорожской области.

Ночная атака на Украину

Россия в ночь на 29 июня выпустила по Украине рекордное количество целей - 537. Силы ПВО сбили большинство из них, но есть и попадания.

Всего силы ПВО обезвредили 475 целей (249 - сбили, 226 - локально потеряны).

РФ атаковала ряд регионов Украины, в частности под ударом были западные области. Так, во Львовской области враг нацелился на критическую инфраструктуру, в Ивано-Франковской области есть пострадавший.

Больше о последствиях ночной атаки России - узнайте в материале РБК-Украина.

Как известно, во время отражения сегодняшней вражеской атаки погиб опытный летчик F-16 Максим Устименко.

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