РФ атакувала сортувальне депо та відділення "Нової пошти" на Чернігівщині (фото)

"Унаслідок ворожих ударів по Чернігівщині ввечері 15 жовтня було пошкоджено сортувальне депо та вантажне відділення Нової пошти в Ніжині. Ніхто з працівників не постраждав", - повідомили у "Новій пошті".

Зазначається, що посилки, що були у відділенні, вціліли. Вантажі, які на момент удару були в депо, частково згоріли. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена після ліквідації наслідків пожежі.

На місці працюють представники екстрених служб. Зараз триває розбір завалів, оцінка стану приміщення й першочергові роботи з укріплення.

"Нова пошта" компенсує втрату відправлень клієнтам. Найближчим часом зв’яжемося з вами та повідомимо деталі щодо відшкодування та іншу необхідну інформацію", - додали у компанії.