РФ атакувала сортувальне депо та відділення "Нової пошти" на Чернігівщині (фото)

Російські війська пізно ввечері 15 жовтня атакували сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти" у Ніжині Чернігівської області. В результаті удару ніхто з працівників не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Нової пошти".
"Унаслідок ворожих ударів по Чернігівщині ввечері 15 жовтня було пошкоджено сортувальне депо та вантажне відділення Нової пошти в Ніжині. Ніхто з працівників не постраждав", - повідомили у "Новій пошті".
Зазначається, що посилки, що були у відділенні, вціліли. Вантажі, які на момент удару були в депо, частково згоріли. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена після ліквідації наслідків пожежі.
На місці працюють представники екстрених служб. Зараз триває розбір завалів, оцінка стану приміщення й першочергові роботи з укріплення.
"Нова пошта" компенсує втрату відправлень клієнтам. Найближчим часом зв’яжемося з вами та повідомимо деталі щодо відшкодування та іншу необхідну інформацію", - додали у компанії.
Нагадаємо, що внаслідок масованого російського обстрілу Києва у ніч проти 28 серпня під удар потрапило сортувальне депо "Нової пошти". Троє працівників компанії отримали поранення.
Окрім того, російські війська вдень 29 серпня завдали удару дроном по відділенню "Нової пошти" в Краматорську Донецької області. Загинула одна людина, також є постраждала.
Також повідомлялось, що 5 жовтня, російські окупанти атакували Донецьку область. Внаслідок удару пошкоджено відділення "Нової пошти".