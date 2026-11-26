Росія за ніч атакувала Київ та сім областей, а на Дніпропетровщині кілька разів били по водоканалах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем'єр-міністра України Сергія Корецького.
За ніч ворог кілька разів атакував об'єкти водоканалу на Дніпропетровщині.
"Це свідомий терористичний удар, мета якого - залишити людей без води",
Також у Кривому Розі та Павлограді внаслідок атак горіли торговельні центри.
У Запоріжжі під ударом були теплові мережі, а на промисловому підприємстві пошкоджено водогін.
У Харкові дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок. У Києві росіяни вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі. Загалом відомо про щонайменше десять постраждалих.
У морі поблизу Одеси Росія атакувала два іноземні цивільні судна. Вони везли понад 100 тисяч тонн зерна.
"Дякую рятувальникам, медикам, поліцейським, енергетикам і комунальникам, які ліквідовують наслідки ударів", - додав Корецький.
Як повідомляло РБК-Україна, у центрі Кривого Рогу після атаки на об'єкт інфраструктури виникли значні проблеми зі світлом.
За словами голови Криворізької міської військової адміністрації Олександра Вілкула, системи тепло- та водопостачання переходять на генератори, а комунальний електротранспорт зупинився.
Також ми писали, що група компаній "БЛУМІ", до якої входить "Сніжна панда", припиняє виробництво в Україні.
У компанії розповіли, що п'ята атака Росії знищила всі виробничі приміщення, а обладнання відновити неможливо.