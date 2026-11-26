За ніч ворог кілька разів атакував об'єкти водоканалу на Дніпропетровщині.

"Це свідомий терористичний удар, мета якого - залишити людей без води", - заявив Корецький.

Також у Кривому Розі та Павлограді внаслідок атак горіли торговельні центри.

У Запоріжжі під ударом були теплові мережі, а на промисловому підприємстві пошкоджено водогін.

У Харкові дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок. У Києві росіяни вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі. Загалом відомо про щонайменше десять постраждалих.

У морі поблизу Одеси Росія атакувала два іноземні цивільні судна. Вони везли понад 100 тисяч тонн зерна.

"Дякую рятувальникам, медикам, поліцейським, енергетикам і комунальникам, які ліквідовують наслідки ударів", - додав Корецький.

Як повідомляло РБК-Україна, у центрі Кривого Рогу після атаки на об'єкт інфраструктури виникли значні проблеми зі світлом.

За словами голови Криворізької міської військової адміністрації Олександра Вілкула, системи тепло- та водопостачання переходять на генератори, а комунальний електротранспорт зупинився.