У центрі Кривого Рогу після ворожої атаки по об'єкту інфраструктури виникли значні проблеми зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Криворізької міської військової адміністрації Олександра Вілкула .

"Через останню ворожу атаку по об'єкту інфраструктури значні проблеми з електрикою в центральній частині міста", - повідомив Вілкул.

За його словами, системи теплозабезпечення та водозабезпечення переходять на генератори. Також зупинився комунальний електротранспорт.

"Все знаємо. Усі працюємо", - додав він.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада Росія випустила по Україні балістичні ракети та 113 дронів.

За попередніми даними, збито або подавлено 87 дронів, а влучання зафіксували на 20 локаціях.

Як повідомляло РБК-Україна, ввечері 25 листопада Київ атакували балістичними ракетами.

Влучання були у Деснянському районі, а мешканців столиці закликали перебувати в укриттях.

Також ми писали, що за даними мера Києва Віталія Кличка, у столиці постраждали семеро людей.

Трьох поранених госпіталізували, двоє з них у тяжкому стані.