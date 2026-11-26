У Кривому Розі значні проблеми зі світлом через удар по енергетиці
У центрі Кривого Рогу після ворожої атаки по об'єкту інфраструктури виникли значні проблеми зі світлом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Криворізької міської військової адміністрації Олександра Вілкула.
"Через останню ворожу атаку по об'єкту інфраструктури значні проблеми з електрикою в центральній частині міста", - повідомив Вілкул.
За його словами, системи теплозабезпечення та водозабезпечення переходять на генератори. Також зупинився комунальний електротранспорт.
"Все знаємо. Усі працюємо", - додав він.
Нагадаємо, у ніч на 26 листопада Росія випустила по Україні балістичні ракети та 113 дронів.
За попередніми даними, збито або подавлено 87 дронів, а влучання зафіксували на 20 локаціях.
Як повідомляло РБК-Україна, ввечері 25 листопада Київ атакували балістичними ракетами.
Влучання були у Деснянському районі, а мешканців столиці закликали перебувати в укриттях.
Також ми писали, що за даними мера Києва Віталія Кличка, у столиці постраждали семеро людей.
Трьох поранених госпіталізували, двоє з них у тяжкому стані.
А вранці 26 листопада у Харкові дрон влучив у багатоповерхівку.
У Новобаварському районі виникла пожежа, відомо про трьох постраждалих.