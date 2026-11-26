За ночь враг несколько раз атаковал объекты водоканала в Днепропетровской области.

" Это сознательный террористический удар, мишень которого - бросить людей без воды " , - заявил Корецкий.

Также в Кривом Роге и Павлограде в результате атак горели торговые центры.

В Запорожье под ударом были тепловые сети, а на промышленном предприятии поврежден водопровод.

В Харькове дрон попал в многоэтажный жилой дом. В Киеве россияне ударили ракетами по гражданской инфраструктуре. В общей сложности известно о по меньшей мере десяти пострадавших.

В море вблизи Одессы Россия атаковала два иностранных гражданских судна. Они увозили более 100 тысяч тонн зерна.

"Спасибо спасателям, медикам, полицейским, энергетикам и коммунальщикам, которые ликвидируют последствия ударов", - добавил Корецкий.

Как сообщало РБК-Украина, в центре Кривого Рога после атаки на объект инфраструктуры возникли серьезные проблемы со светом.

По словам главы Криворожской городской военной администрации Александра Вилкула, системы тепло- и водоснабжения переходят на генераторы, а коммунальный электротранспорт остановился.