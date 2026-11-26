Россия за ночь атаковала Киев и семь областей, а на Днепропетровщине несколько раз били по водоканалам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Сергея Корецкого.
За ночь враг несколько раз атаковал объекты водоканала в Днепропетровской области.
" Это сознательный террористический удар, мишень которого - бросить людей без воды " ,
Также в Кривом Роге и Павлограде в результате атак горели торговые центры.
В Запорожье под ударом были тепловые сети, а на промышленном предприятии поврежден водопровод.
В Харькове дрон попал в многоэтажный жилой дом. В Киеве россияне ударили ракетами по гражданской инфраструктуре. В общей сложности известно о по меньшей мере десяти пострадавших.
В море вблизи Одессы Россия атаковала два иностранных гражданских судна. Они увозили более 100 тысяч тонн зерна.
"Спасибо спасателям, медикам, полицейским, энергетикам и коммунальщикам, которые ликвидируют последствия ударов", - добавил Корецкий.
Как сообщало РБК-Украина, в центре Кривого Рога после атаки на объект инфраструктуры возникли серьезные проблемы со светом.
По словам главы Криворожской городской военной администрации Александра Вилкула, системы тепло- и водоснабжения переходят на генераторы, а коммунальный электротранспорт остановился.
Также мы писали, что группа компаний "БЛУМИ", в которую входит "Снежная панда", прекращает производство в Украине.
В компании рассказали, что пятая атака России уничтожила все производственные помещения, а оборудование восстановить невозможно.