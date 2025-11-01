РФ атакувала з шести напрямків: сили ППО збили та подавили понад 200 ворожих дронів за ніч

Обстріли у ніч на 1 листопада

Цієї ночі російська армія також вдарила балістичними ракетами по Миколаєву. Станом на 08:30 - відомо про поранених. Однак інших деталей влада не розкривала.

Також цієї ночі під ударом ворога була Чернігівська область. Там через влучання БпЛА по території сільгосппідприємства загорівся ангар у Корюківці.

Окрім цього у ніч на суботу, 1 листопада в Полтавському районі, на території одного з об’єктів газовидобувної галузі, внаслідок російської атаки виникла пожежа.