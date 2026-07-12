У Слов’янську російський дрон атакував вантажівку з пальним прямо на заправці

У Слов’янську Донецької області російський безпілотник атакував вантажівку з пальним, яка стояла на території автозаправної станції. Внаслідок удару виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України.

Вогнеборцям вдалося зупинити розповсюдження вогню та пального на значну площу. Постраждалих унаслідок інциденту немає .

Фото: у Слов’янську дрон РФ атакував вантажівку з пальним на АЗС (t.me/dsns_telegram)

Через влучання безпілотника на території АЗС спалахнула пожежа, а пальне розлилося на прилеглу територію. Це створило серйозну загрозу масштабнішого вибуху .

За інформацією ДСНС, російські війська атакували цивільну інфраструктуру міста посеред дня. Ворожий FPV-дрон поцілив у вантажний автомобіль, який перевозив легкозаймисті рідини.

Удари РФ по українських АЗС

Нагадаємо, що останнім часом російські окупаційні війська все частіше обирають українські автозаправні станції цілями для своїх повітряних атак. Зокрема, лише кілька днів тому, 9 липня, ворожий безпілотник поцілив в АЗС у Запоріжжі, внаслідок чого спалахнула пожежа, а один чоловік дістав поранення.

Схожа тактика фіксується і в інших прифронтових регіонах. Так, 8 липня загарбники завдали подвійного удару дронами по заправці у Харкові. На місці інциденту також виникло загоряння, а один із цивільних зазнав постраждав.

Через такі прицільні обстріли цивільної інфраструктури міська влада закликає громадян до максимальної обережності. Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов заявляв, що ворог навмисно зробив автозаправні станції мішенями, та закликав людей планувати заправку авто лише у періоди відсутності повітряної тривоги.