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РФ атаковала "Шахедом" частный сектор в Сумах

Вторник 21 января 2025 22:31
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РФ атаковала "Шахедом" частный сектор в Сумах Иллюстративное фото: РФ атаковала "Шахедом" частный сектор в Сумах (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Российская армия вечером вторника, 21 января ударила "Шахедом" по частному сектору города Сумы. Там повреждены несколько домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря.

"Уважаемые сумчане, снова прилет "Шахеда" по частному сектору", - сообщил Кобзарь.

По его словам, в результате удара повреждены несколько домов, выбиты окна, а также пробита стена.

На месте работают все необходимые службы работают на месте, спасатели занимаются ликвидацией пожара.

Обстрел Сум и области

Напомним, по словам председателя Сумской ОГА Владимира Артюха, обстрелы Сумской области выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Враг применяет новые средства атаки. В частности, 12 января россияне нанесли воздушные удары по оздоровительному детскому центру в Сумах. На территории объекта произошел пожар.

А вчера российские оккупанты ударили ракетой по Шосткинской общине Сумской области. В результате атаки есть повреждения

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