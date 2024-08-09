РФ атакувала "Шахедами" вночі. Як ППО відпрацювала по ворожих дронах

Російські війська в ніч на 9 серпня атакували Україну дронами типу Shahed. ППО вдалось збити всі ворожі безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.
"У ніч на 9 серпня 2024 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ - РФ", - розповів він.
У повідомленні зазначається, що радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 27 ударних безпілотників.
Як зазначив генерал, в результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, сьогодні ворог атакував низку областей України. Зокрема, повітряну тривогу через атаку ударних дронів типу "Шахед" оголошували у Києві.
Також на тлі ворожої дронової атаки цієї ночі було чути вибухи у місті Дніпро.
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