РФ атаковала "Шахедами" ночью. Как ПВО отработала по вражеским дронам

Российские войска в ночь на 9 августа атаковали Украину дронами типа Shahed. ПВО удалось сбить все вражеские беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными силами Николая Олещука.
"В ночь на 9 августа 2024 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа Shahed из района Приморско-Ахтарск - РФ", - рассказал он.
В сообщении отмечается, что радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 27 ударных беспилотников.
Как отметил генерал, в результате противовоздушного боя все вражеские БПЛА сбиты мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Напомним, сегодня враг атаковал ряд областей Украины. В частности,воздушную тревогу из-за атаки ударных дронов типа "Шахед" объявляли в Киеве.
Также на фоне вражеской дроновой атаки этой ночью были слышны взрывы в городе Днепр.
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