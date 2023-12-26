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РФ атакувала "Шахедами" південь України: є влучання в Одеській та Миколаївській областях

Фото: РФ атакувала "Шахедами" південь України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи вкотре атакували південь України дронами-камікадзе Shahed. Внаслідок обстрілу є влучання в Одеській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

Зазначається, що росіяни атакували південь України з тимчасово окупованого Криму і східного узбережжя Азовського моря.

За дві хвилі атак протяжністю 2 і 4 години підрозділам протиповітряної оборони вдалось знищити 9 ударних БПЛА типу Shahed-131/136:

  • 4 в Одеській області;
  • 4 в Миколаївській області;
  • 1 в Херсонській області.

Однак не вдалось уникнути влучань. 

Так, в Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

У Миколаївській області влучанням у промисловий об'єкт пошкоджено складські будівлі. Постраждалих не зафіксовано.

Атака РФ по Україні 26 грудня

Російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед" сьогодні вночі, 26 грудня.

Військові РФ випустили по Україні 19 безпілотників Shahed-136/131 із районів Балаклава - Крим та Приморсько-Ахтарськ - РФ.

Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 13 "Шахедів" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Також сьогодні вночі тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у районі Феодосії.

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