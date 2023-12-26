РФ атакувала "Шахедами" південь України: є влучання в Одеській та Миколаївській областях

Російські терористи вкотре атакували південь України дронами-камікадзе Shahed. Внаслідок обстрілу є влучання в Одеській та Миколаївській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.
Зазначається, що росіяни атакували південь України з тимчасово окупованого Криму і східного узбережжя Азовського моря.
За дві хвилі атак протяжністю 2 і 4 години підрозділам протиповітряної оборони вдалось знищити 9 ударних БПЛА типу Shahed-131/136:
Однак не вдалось уникнути влучань.
Так, в Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.
У Миколаївській області влучанням у промисловий об'єкт пошкоджено складські будівлі. Постраждалих не зафіксовано.
Російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед" сьогодні вночі, 26 грудня.
Військові РФ випустили по Україні 19 безпілотників Shahed-136/131 із районів Балаклава - Крим та Приморсько-Ахтарськ - РФ.
Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 13 "Шахедів" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.
Також сьогодні вночі тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у районі Феодосії.
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