РФ атаковала "Шахедами" юг Украины: есть попадания в Одесской и Николаевской областях

Российские террористы еще раз атаковали юг Украины дронами-камикадзе Shahed. В результате обстрела есть попадания в Одесской и Николаевской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.
Отмечается, что россияне атаковали юг Украины с временно оккупированного Крыма и восточного побережья Азовского моря.
За две волны атак протяженностью 2 и 4 часа подразделениям противовоздушной обороны удалось уничтожить 9 ударных БПЛА типа Shahed-131/136:
Однако не удалось избежать попадания.
Так, в Одесском районе враг попал по открытой территории одного из инфраструктурных объектов. Возникший пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.
В Николаевской области попаданием в промышленный объект повреждены складские здания. Пострадавшие не зафиксированы.
Российские оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед" сегодня ночью, 26 декабря.
Военные РФ выпустили по Украине 19 беспилотников Shahed-136/131 из районов Балаклава - Крым и Приморско-Ахтарск - РФ.
Силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 13 "Шахедов" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.
Также сегодня ночью тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе.
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