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РФ атаковала "Шахедами" юг Украины: есть попадания в Одесской и Николаевской областях

Фото: РФ атаковала "Шахедами" юг Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы еще раз атаковали юг Украины дронами-камикадзе Shahed. В результате обстрела есть попадания в Одесской и Николаевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

Отмечается, что россияне атаковали юг Украины с временно оккупированного Крыма и восточного побережья Азовского моря.

За две волны атак протяженностью 2 и 4 часа подразделениям противовоздушной обороны удалось уничтожить 9 ударных БПЛА типа Shahed-131/136:

  • 4 в Одесской области;
  • 4 в Николаевской области;
  • 1 в Херсонской области

Однако не удалось избежать попадания.

Так, в Одесском районе враг попал по открытой территории одного из инфраструктурных объектов. Возникший пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

В Николаевской области попаданием в промышленный объект повреждены складские здания. Пострадавшие не зафиксированы.

Атака РФ по Украине 26 декабря

Российские оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед" сегодня ночью, 26 декабря.

Военные РФ выпустили по Украине 19 беспилотников Shahed-136/131 из районов Балаклава - Крым и Приморско-Ахтарск - РФ.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 13 "Шахедов" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Также сегодня ночью тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе.

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