РФ атакувала з семи напрямків: що і скільки цієї ночі збила ППО

У ніч на 9 лютого російські війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники різних типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
За даними військових, противник атакував 11 балістичними ракетами "Іскандер-М" із Брянської області, а також 149 ударними безпілотниками типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронами інших типів.
За даними Повітряних сил, дрони та ракети були запущені з семи різних напрямків, зокрема з території Росії та тимчасово окупованих районів України.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони.
Станом на 09:30 протиповітряна оборона збила або подавила 116 ударних безпілотників різних типів. Також частину балістичних ракет було перехоплено, і вони не досягли своїх цілей.
Водночас зафіксовано влучання ракет і 23 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у шести місцях.
У ніч на 9 лютого російські війська атакували Дніпропетровську область дронами та артилерією. Внаслідок обстрілів зафіксовано руйнування, є постраждалі.
Тієї ж ночі під ударом ворожих безпілотників опинилася Одеса. Унаслідок атаки загинув 35-річний чоловік, ще двоє людей, серед яких 19-річна дівчина, дістали поранення. Пошкоджено 21 квартиру: вибуховою хвилею вибито 39 вікон у помешканнях і ще 18 - у місцях загального користування. Вогнем знищено два автомобілі, ще шість зазнали пошкоджень уламками.
Крім того, російські ударні дрони атакували приватний сектор міста Богодухів у Харківській області. Внаслідок влучання житловий будинок було повністю зруйновано та виникла пожежа. З-під завалів рятувальники дістали тіла двох загиблих - жінки та 10-річного хлопчика, ще троє людей отримали поранення.