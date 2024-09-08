РФ атакувала село під Херсоном: четверо поранених

Російські війська обстріляли село Камишани Херсонської області. Поранено четверо людей.
Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Приблизно опівночі ворожа армія з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляла Комишани. Поранення отримали 4 людей", - розповів він.
Зокрема, 65-річний чоловік ушпиталений у тяжкому стані, в нього мінно-вибухова травма та поранення грудної клітини.
"Ще у трьох постраждалих - 41-річного чоловіка та жінок 70 і 52 років контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, множинні уламкові поранення", - зазначив Мрочко.
Крім того, 52-річній потерпілій медики надали допомогу на місці.
Російські війська постійно обстрілюють правобережжя Херсонської області та місто Херсон із лівобережної частини регіону. Остання була окупована загарбниками від початку масштабного вторгнення РФ в Україну.
Так, наприклад, у липні РФ атакувала Херсон. Внаслідок атаки постраждали вісім людей і загинула одна жінка.
А у травні окупанти обстріляли центр Херсона. Тоді постраждали 19 людей, зокрема підліток. Також були пошкоджені багатоповерхівки.
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