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РФ атакувала село під Херсоном: четверо поранених

Фото: окупанти обстріляли село Камишани Херсонської області, є поранені (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли село Камишани Херсонської області. Поранено четверо людей.

Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Приблизно опівночі ворожа армія з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляла Комишани. Поранення отримали 4 людей", - розповів він.

Зокрема, 65-річний чоловік ушпиталений у тяжкому стані, в нього мінно-вибухова травма та поранення грудної клітини.

"Ще у трьох постраждалих - 41-річного чоловіка та жінок 70 і 52 років контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, множинні уламкові поранення", - зазначив Мрочко.

Крім того, 52-річній потерпілій медики надали допомогу на місці.

Обстріли Херсона та області

Російські війська постійно обстрілюють правобережжя Херсонської області та місто Херсон із лівобережної частини регіону. Остання була окупована загарбниками від початку масштабного вторгнення РФ в Україну.

Так, наприклад, у липні РФ атакувала Херсон. Внаслідок атаки постраждали вісім людей і загинула одна жінка.

А у травні окупанти обстріляли центр Херсона. Тоді постраждали 19 людей, зокрема підліток. Також були пошкоджені багатоповерхівки.

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