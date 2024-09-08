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РФ атаковала село под Херсоном: четверо раненых

Фото: оккупанты обстреляли село Камышаны Херсонской области, есть раненые (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли село Камышаны Херсонской области. Ранены четверо людей.

Об этом заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Приблизительно в полночь вражеская армия с временно оккупированного левобережья обстреляла Камышаны. Ранения получили 4 человека", - рассказал он.

В частности, 65-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, у него минно-взрывная травма и ранение грудной клетки.

"Еще у трех пострадавших - 41-летнего мужчины и женщин 70 и 52 лет контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, множественные обломочные ранения", - отметил Мрочко.

Кроме того, 52-летней потерпевшей медики оказали помощь на месте.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска постоянно обстреливают правобережье Херсонской области и город Херсон с левобережной части региона. Последняя была оккупирована захватчиками с начала масштабного вторжения РФ в Украину.

Так, например, в июле РФ атаковала Херсон. В результате атаки пострадали восемь человек и погибла одна женщина.

А в мае оккупанты обстреляли центр Херсона. Тогда пострадали 19 человек, в том числе подросток. Также были повреждены многоэтажки.

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