РФ атаковала село под Херсоном: четверо раненых

Обстрелы Херсона и области

Российские войска постоянно обстреливают правобережье Херсонской области и город Херсон с левобережной части региона. Последняя была оккупирована захватчиками с начала масштабного вторжения РФ в Украину.

Так, например, в июле РФ атаковала Херсон. В результате атаки пострадали восемь человек и погибла одна женщина.

А в мае оккупанты обстреляли центр Херсона. Тогда пострадали 19 человек, в том числе подросток. Также были повреждены многоэтажки.

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