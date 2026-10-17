РФ атакувала ракетами Кривий Ріг і Запоріжжя: пошкоджені будинки та підприємство

Росіяни під ранок суботи, 17 жовтня, атакували балістикою та крилатими ракетами Запоріжжя та Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, є влучання по підприємству та постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Михайла Семікіна та канал глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.

Чим атакували росіяни

Зауважимо, що приблизно о 04:45 у Києві та більшості областей України оголосили тривогу, після чого Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски балістики на Запоріжжя та Кривий Ріг.

Після фіксації в обох містах пролунали вибухи, однак відомо, що на Кривий Ріг летіли також крилаті ракети типу "Калібр", які ворог запустив з акваторії Чорного моря. Також над Кривим Рогом були дрони.

Наслідки обстрілу Запоріжжя

Глава Запорізької ОВА Михайло Семікін поінформував, що росіяни вдарили по відкритій території серед житлової забудови Запоріжжя. Через атаку пошкоджені багатоквартирні будинки та загорілися автомобілі.

Також, попередньо, відомо про двох постраждалих.

"Пошкоджені три житлових будинки, зайнялися автівки. На місці вже працюють екстрені служби та надають допомогу людям", - уточнив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Кривий Ріг

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформував, що місто було під комбінованим ударом. Зокрема, ворог бив балістикою, крилатими ракетами, а Повітряні сили ЗСУ фіксували ще й дрони.

"Росіяни завдали ударів по промисловому підприємству в Кривому Розі. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - написав у соцмережах глава ОВА.

Новина доповнюється...