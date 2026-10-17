РФ атаковала ракетами Кривой Рог и Запорожье: повреждены дома и предприятие

Россияне под утро субботы, 17 октября, атаковали баллистикой и крылатыми ракетами Запорожье и Кривой Рог. В результате обстрела повреждены дома, попадание по предприятию и пострадавшие люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВа Михаила Семикина и канал главы Днепропетровской ОВ Александра Ганжи.

Чем атаковали россияне

Отметим, что примерно в 04:45 в Киеве и большинстве областей Украины объявили тревогу, после чего воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски баллистики на Запорожье и Кривой Рог.

После фиксации в обоих городах раздались взрывы, однако известно, что на Кривой Рог летели также крылатые ракеты типа "Калибр", которые враг запустил из акватории Черного моря. Также над Кривым Рогом были дроны.

Последствия обстрела Запорожья

Глава Запорожской ОВА Михаил Семикин проинформировал, что россияне ударили по открытой территории среди жилой застройки Запорожья. Из-за атаки повреждены многоквартирные дома и загорелись автомобили.

Также, предварительно, известно о двух пострадавших.

"Повреждены три жилых дома, занялись автомобили. На месте уже работают экстренные службы и оказывают помощь людям", - уточнил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

Обновлено в 06:45

Количество пострадавших в Запорожье возросло до 5. Среди них — ребенок.

Кривой Рог

Председатель Совета обороны Александр Вилкул информировал, что город был под комбинированным ударом. В частности, враг бил баллистикой, крылатыми ракетами, а Воздушные силы ВСУ фиксировали еще и дроны.

"Россияне нанесли удары по промышленному предприятию в Кривом Роге. Информацию о пострадавших уточняем", - написал в соцсетях глава ОВА.