РФ атакувала пожежну частину у Костянтинівці: поранено рятувальника

Обстріли Костянтинівки

Російські війська регулярно обстрілюють Костянтинівку. Так, російські загарбники обстріляли центр Костянтинівки Донецької області 7 вересня. Тоді троє людей загинули, ще троє були поранені.

При цьому удари по пожежній частині відбуваються не вперше. Наприклад, у червні 2022 року окупанти теж обстріляли пожежну частину у Костянтинівці. Тоді постраждали четверо рятувальників.

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