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РФ атакувала пожежну частину у Костянтинівці: поранено рятувальника

Фото: РФ атакувала пожежну частину у Костянтинівці 25 вересня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли Костянтинівку Донецької області. Важко було поранено рятувальника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Сьогодні (25 вересня, - ред) російські окупанти прицільно обстріляли пожежно-рятувальну частину у м. Костянтинівка. Поранено старшого пожежного-рятувальника, який перебував на добовому чергуванні", - йдеться у повідомленні
 
Вогнеборця негайно доправили до лікарні, йому надається вся необхідна медична допомога.

"Рятувальник отримав множинні поранення шиї та обличчя, перелом щелепи, контузію. Стан стабільно важкий", - додали у ДСНС.

 

Пошкоджено приватні транспортні засоби рятувальників. Надзвичайники також ліквідували пожежу мікроавтобуса.

Обстріли Костянтинівки

Російські війська регулярно обстрілюють Костянтинівку. Так, російські загарбники обстріляли центр Костянтинівки Донецької області 7 вересня. Тоді троє людей загинули, ще троє були поранені.

При цьому удари по пожежній частині відбуваються не вперше. Наприклад, у червні 2022 року окупанти теж обстріляли пожежну частину у Костянтинівці. Тоді постраждали четверо рятувальників.

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