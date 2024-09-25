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РФ атаковала пожарную часть в Константиновке: ранен спасатель

Фото: РФ атаковала пожарную часть в Константиновке 25 сентября (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли Константиновку Донецкой области. Тяжело был ранен спасатель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Сегодня (25 сентября, - ред) российские оккупанты прицельно обстреляли пожарно-спасательную часть в г. Константиновка. Ранен старший пожарного-спасателя, находившийся на посуточном дежурстве", - говорится в сообщении

Пожарного немедленно доставили в больницу, ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

"Спасатель получил множественные ранения шеи и лица, перелом челюсти, контузию. Состояние стабильно тяжелое", - добавили в ГСЧС.

 

Повреждены частные транспортные средства спасателей. Спасатели также ликвидировали пожар микроавтобуса.

Обстрелы Константиновки

Российские войска регулярно обстреливают Константиновку. Так, российские захватчики обстреляли центр Константиновки Донецкой области 7 сентября. Тогда трое людей погибли, еще трое были ранены.

При этом удары по пожарной части происходят уже не впервые. Например, в июне 2022 года оккупанты тоже обстреляли пожарную часть в Константиновке. Тогда пострадали четверо спасателей.

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