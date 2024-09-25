РФ атаковала пожарную часть в Константиновке: ранен спасатель

Обстрелы Константиновки

Российские войска регулярно обстреливают Константиновку. Так, российские захватчики обстреляли центр Константиновки Донецкой области 7 сентября. Тогда трое людей погибли, еще трое были ранены.

При этом удары по пожарной части происходят уже не впервые. Например, в июне 2022 года оккупанты тоже обстреляли пожарную часть в Константиновке. Тогда пострадали четверо спасателей.

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