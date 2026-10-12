РФ атакувала поштового оператора на Одещині

Унаслідок удару пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання.

Постраждалих немає.

На місці ліквідовують наслідки атаки. Залучені всі відповідні служби.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем розкрили, скільки російських військових втратила армія РФ з початку року.

Йдеться про понад 100 тисяч убитих і поранених, а загальні втрати росіян від роботи цього угруповання перевищили 150 тисяч.