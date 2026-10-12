РФ атаковала почтового оператора в Одесской области

Российские войска ударили по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесщины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
В результате удара поврежден фасад здания, остекления и оборудования.
Пострадавших нет.
На месте устраняют последствия атаки. Вовлечены все соответствующие службы.
Напомним, Силы беспилотных систем раскрыли, сколько российских военных лишилась армии РФ с начала года.
Речь идет о более чем 100 тысячах убитых и раненых, а общие потери россиян от работы этой группировки превысили 150 тысяч.
Между тем, в Беларуси 12-16 октября состоятся совместные учения стран ОДКБ с участием военных РФ.
К ним привлекут более 1500 военнослужащих, более 300 единиц техники и около 80 беспилотников.