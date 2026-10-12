РФ атаковала почтового оператора в Одесской области

В результате удара поврежден фасад здания, остекления и оборудования.

Пострадавших нет.

На месте устраняют последствия атаки. Вовлечены все соответствующие службы.

Напомним, Силы беспилотных систем раскрыли, сколько российских военных лишилась армии РФ с начала года.

Речь идет о более чем 100 тысячах убитых и раненых, а общие потери россиян от работы этой группировки превысили 150 тысяч.