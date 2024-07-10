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РФ атакувала портову інфраструктуру Одеської області: є жертви та поранений

Фото: РФ атакувала портову інфраструктуру Одеської області 10 липня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська в ніч проти 10 липня атакували портову інфраструктуру Одеської області. Є загиблі, поранений мотрос.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера, Одеську облпрокуратуру.

"Вночі ворог атакував Одеську область ракетами. Ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району. На жаль, двоє людей, охоронець та водій вантажівки, загинули", - розповів Кіпер. 

Як зазначили в Одеській облпрокуратурі, внаслідок атаки загинув 50-річний водій вантажного автомобіля та 37-річний працівник порту.

Крім того, за даними голови ОВА, ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення. Нині постраждалий отримує всю необхідну допомогу в лікарні. 

Наслідки атаки

Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплоход. Через пошкодження судна, стався витік рідини. 

Крім того, як додали в прокуратурі, пошкоджено і цивільне морське судно (під прапором Камеруну). Наслідки ліквідовуються.

Обстріл Одеської області

Після опівночі в Україні оголосили тривогу. У Повітряних силах попереджали про загрозу атак російських дронів-камікадзе. Згодом в Одесі повідомляли про вибухи.

Вже вранці у Повітряних силах розповіли, що окупанти атакували Україну дронами та ракетами, зокрема ракетою "Іскандер-М". ППО вдалося збити 14 із 20 дронів.

Зокрема, загарбники обстріляли припортову інфраструктуру Одеської області. Три ракети Х-59/Х-69 і три ударні БПЛА, як зазначили у Повітряних силах, не досягли своїх цілей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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