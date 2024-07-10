РФ атакувала портову інфраструктуру Одеської області: є жертви та поранений

"Вночі ворог атакував Одеську область ракетами. Ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району. На жаль, двоє людей, охоронець та водій вантажівки, загинули", - розповів Кіпер.

Як зазначили в Одеській облпрокуратурі, внаслідок атаки загинув 50-річний водій вантажного автомобіля та 37-річний працівник порту.

Крім того, за даними голови ОВА, ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення. Нині постраждалий отримує всю необхідну допомогу в лікарні.

Наслідки атаки

Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплоход. Через пошкодження судна, стався витік рідини.

Крім того, як додали в прокуратурі, пошкоджено і цивільне морське судно (під прапором Камеруну). Наслідки ліквідовуються.